ロッテの藤原恭大が21日に行われた楽天とのオープン戦で、対外試合今季“第1号”本塁打を放った。『6番・ライト』でスタメン出場し、第1打席にライト前に安打を放った藤原は、2−3の7回二死走者なしで迎えた第3打席、今野龍太が1ストライクから投じた2球目のインコース134キロのカットボールをライトスタンド最前列に放り込んだ。◆ 長打を狙う打撃スタイルプロ7年目の昨季自身初の規定打席に到達し、打率.271、4本塁打、24