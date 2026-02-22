ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート・ペア金メダルの三浦璃来、木原龍一、男子シングル銀メダル・鍵山優真の3人が21日、インスタグラムを共同投稿。自身の携帯電話のロック画面に設定している写真を公開した。女子シングル銀メダル・坂本花織を含めた4人の絆が明かされ、ファンの感動を誘っている。激闘を終えた日本フィギュア勢。三浦が木原、鍵山と共同投稿で突然公開したのは1枚の写真だっ