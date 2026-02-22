マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、2つの期間を比較して、時の流れの感覚の意外性を共有する【期間≒体感】をお送りする。この企画の発端は、NHKの情報番組『あさイチ』MCの博多華丸・大吉の担当期間が4月から9年目に突入し、初代の井ノ原快彦＆有働由美子コンビを超えるという事実に「交代したの、ついこの間じゃありませんでしたっけ？？」「もうそんなに経つ