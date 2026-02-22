みなさんは、心臓病と聞くとどんな人がなると思いますか？「肥満体型の人だけがなる病気だ」--そんなイメージを持っている方も多いかもしれません。実は、それは大きな誤解です。循環器内科医の後平先生が警鐘を鳴らすのは、心臓病予防をめぐる誤解の多さです。正しい情報を見極めないまま、自分は大丈夫だと安心してしまうことが、かえってリスクを高める可能性もあります。今回のテーマは「心臓病にまつわる誤解されやすい情報」