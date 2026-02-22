アップルの「iOS 27」では、内部コードの最適化により「iPhone」のバッテリー駆動時間が向上する可能性が浮上しました。 米ブルームバーグによれば、iOS 27ではOS内部のコードのクリーンアップ（整理・最適化）が行われるとのこと。これは数年前のMac OS「Snow Leopard」で行われたアップデートと似ており、古いコードの削除、既存機能の書き直し、パフォーマンス向上のためのアプリのアップグレードが含まれます。 これ