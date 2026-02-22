「なんだか垢抜けない……」「冬コーデがマンネリ気味……」そんなときは、春夏のトレンドカラーでもあり、1点投入で明るく映える「淡イエロー」を取り入れてみて。今回は【グローバルワーク】から、おしゃれも季節も先取りできそうな「淡イエローバッグ」をご紹介します。似合うか心配な人も、ワンポイント & アクセントで使えるバッグならトライしやすいかも。 おしゃれも春も先取りで