チョコ好きの心をくすぐる【ローソン】の「新作スイーツ」を要チェック。気軽に味わえて、お腹を満たしてくれそうなチョコスイーツが登場しています。プチ贅沢感も相まって一度食べたらハマってしまうかも。今回は板チョコをサンドしたパンケーキ、シェアしやすいロールケーキといった、イチオシのスイーツをご紹介します。 そのままサンドした豪快感！「板チョコパンケーキ」