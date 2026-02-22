◆報知新聞社後援第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）大阪マラソンは９時１５分にスタートする。天候は晴れ。スタート前の気温は１２度。最高気温は２０度を超えることが予想されている。トップランナーがゴールする午前１１時台前半は気温１８度前後になる予想。冬のマラソンとしては暑いが、一般参加選手ながら初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目