―［インタビュー連載『エッジな人々』］― SNSで頻繁に目にする、奇妙な走り方をする中年男――。「歩いているだけなのに、全然疲れない」と視聴者を困惑させ、その動画は次々と拡散された。この埋もれていた技を掘り起こしたのは、AIでも最新テクノロジーでもない。たった一人の“走りオタク”の執念だった。古代の歩法を「江戸走り」の名で現代によみがえらせた男の正体とは？◆江戸から京都まで3日で走りたい江戸時代の人々