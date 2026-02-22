トランプ政権によるイランへの軍事介入が間近に迫っていると指摘される中、アメリカが条件付きで、イランの核濃縮を認める提案を検討していることが分かりました。【映像】イラン核施設の様子アメリカのニュースサイト「アクシオス」は21日、アメリカ当局者の話として、イランが核開発の可能性を完全に排除することを条件に、核濃縮を限定的に認める提案を検討していると報じました。軍事介入の危機が迫る中、交渉の糸口がわ