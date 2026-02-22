大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年7月26日記事は取材時の状況）＊＊＊日本国内で車を乗り続けるのに定期的に受けなければならないのが、車検です。車検は頼むお店によって費用が変わってきますが、自動車メーカーの看板を掲げて営業しているディーラーの車検代はかなり高額とな