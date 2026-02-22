一緒に暮らす弟犬に大好物のチーズを横取りされたお兄ちゃん犬。思わずブチギレてしまったお兄ちゃん犬を前に弟犬が取った行動とは…？話題の投稿は記事執筆時点で26.7万回再生を突破し、「おやつの恨み…ｗｗ」「仲直りできたかな？」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：同居犬にチーズを横取りされた犬→ブチギレてしまい…まるで『人の兄弟のような光景』】 最後のチーズだったのに…