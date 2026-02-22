ブンデスリーガ第23節、ヴォルフスブルク対アウクスブルクの一戦が行われた。今冬の移籍市場でNECナイメヘンからヴォルフスブルクに加入した塩貝はベンチから出番を待つ。そんな塩貝が投入されたのは65分、ロヴロ・マジェルとの交代でピッチに入った。すると、その5分後に塩貝がさっそく役割を遂行した。ヴォルフスブルクは右サイドからのカウンターを発動。塩貝がスプリントでボックス内に侵入し、クロスに合わせた。体勢を崩しな