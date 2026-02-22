チェルシーに所属するアルゼンチン代表アレハンドロ・ガルナチョに、電撃退団の可能性が浮上している。『MatchDay Central』によれば、クラブ首脳陣は同選手のパフォーマンスが期待値に届いていないと判断。昨年8月に加入したばかりの21歳に対し、早くも今夏での放出を検討しているという。新指揮官の下で信頼を失いつつある状況のようだ。今季のガルナチョはリーグ戦16試合に出場して1ゴールのみ。チェルシーが求める「長期的な未