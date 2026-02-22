元京王の5000系（5009号 5119号）を代替島根県を走る一畑電車は2026年2月20日（金）、新造車両10000系「天叢雲（あめのむらくも）」を導入すると発表。車両の外観と車内のイメージも明らかにしました。【画像】車内スゴッ！これが10000系「天叢雲（あめのむらくも）」の内部ですこの車両は、日常の通勤・通学のほか、観光列車としても運用可能。これまでに数多くの鉄道車両や駅舎などのデザインを手掛けた工業デザイナーの水戸