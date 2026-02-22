「一生懸命説明しているのに、『で、何が言いたいの？』と言われてしまう……」。その原因は、頭に浮かんだ情報の「点」を、そのままバラバラに口に出しているからです。説明がうまい人は、「つなぎ言葉」という魔法の接着剤で、点を線につなげることで、相手に理解しやすく伝えています。相手の反応を「？」から「なるほど！」に変える技術を、『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』の著者・犬塚壮志氏が解説します。