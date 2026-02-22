【テンピ（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは２１日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」に選ばれている選手では、ドジャースの大谷翔平がエンゼルス戦に１番指名打者で出場して三塁内野安打を放って３打数１安打、先発した山本由伸は１回２／３を３安打２失点（自責点１）、３奪三振だった。ブルージェイズに加入した岡本和真はフィリー