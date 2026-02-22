先日、残業が多く疲れをためこんでいる若手社員のカウンセリングをしました。彼は、「時間をかけたほうがいいものができるから、残業は仕方ない」と言います。20代からその言葉が出てきたことに、私は衝撃を受けました。それは彼独自の考えではありません。リーダーが毎日残業し、「時間をかければいいものができる」と周囲にも話しているがゆえに、彼はその働き方や考え方をコピーしていたのです。※本稿は、カウンセラーの船見敏