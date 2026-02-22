エンゼルスのアート・モレノオーナーが、放映権問題と就任5年目のペリー・ミナシアンGMについて地元メディアに語った。21日（日本時間22日）までにロサンゼルスの複数のメディアが報じた。大きなテーマの一つはテレビ中継の行方だ。昨季、エンゼルスはメイン・ストリート・スポーツ社が所有する「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウエスト」で試合中継を行っていたが、同社は以前から財務状況が厳しく、最近では球団