気象庁＝東京都港区気象庁は22日、西日本と東日本では23日にかけて大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけた。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努める必要がある。気象庁によると、前線を伴った低気圧が発達しながら、日本海から沿海州付近を北東へ進み、寒冷前線が西日本から北日本を通過する見込み。前線や低気圧に