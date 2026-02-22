クロスカントリー男子50キロクラシカルで優勝し喜ぶヨハンネスヘスフロト・クレボ/Lars Baron/Getty Images（CNN）ヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が、1大会で6個目の金メダルを獲得し、冬季五輪の歴史を塗り替えた。クレボが、またしてもやってのけた。そしてまた、さらにまた、何度もだ。ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）はクロスカントリー男子50キロクラシカルが行われ、クレボが優勝した。クレボは冬