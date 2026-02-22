賃貸契約書に「エアコンのフィルター清掃は借主の義務」と書かれていると、つい後回しにしてしまいがちな人もいるかもしれません。しかし、フィルター掃除を怠ると電気代に影響が出る可能性があります。 本記事では、エアコンのフィルター清掃と電気代の関係、具体的な負担増の目安、そして節約のポイントについて分かりやすく解説します。 フィルター掃除を怠ると電気代はどのくらい上がる