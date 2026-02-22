自宅での映画鑑賞が捗りそう。世界で初めて着脱式デュアルスピーカーを搭載し、立体音響で映像の没入感が高まるホームシアターシステム「Soundcore Nebula P1」がアンカー・ジャパンより販売開始となった。大画面映像に立体音響を掛け合わせることで、映像単体では得られなかった臨場感を生み出し、音の広がりや迫力のある映像体験で没入感がより一層向上する。 ※Amazon のアソシエイト