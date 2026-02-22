ミラノ・コルティナ五輪女子モーグル代表の柳本理乃（２５）＝愛知ダイハツ＝が２２日、自身のインスタグラムを更新し、五輪の公式練習中に転倒した影響で、帰国後に腰椎横突起骨折と診断されたことを明かし、Ｗ杯富山大会（２８日開幕）を欠場することを発表した。転倒後も試合は出場していたが、痛みを抱えながらだったとし、帰国後の検査で骨折が判明。「アドレナリンも痛み止めも効かなくて、痛くて力が入らなくて、正直滑