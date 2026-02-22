2026年2月24日は、「己巳の日（つちのとみのひ）」と「大明日（だいみょうにち）」という2つの吉日が重なる、金運最強の大吉日です。特に金運アップを願うなら、60日に1度しか訪れないこの希少なチャンスを逃す手はありません。今回は、この2つの吉日の特徴と、運気を味方につけるために「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介します。2月24日にやってくる2つの吉日▼己巳の日（つちのとみのひ）己巳の日とは、十干の