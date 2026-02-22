福岡管区気象台は22日午前4時45分、落雷と突風に関する福岡県気象情報を発表した。福岡県では、22日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。［気象概況］22日は寒冷前線が九州北部地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる。このため、福岡県では、22日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や