「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子１５００メートル」（２０日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子１５００メートルで２大会連続銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は１分５４秒８６５で６位にとどまった。高木は夏季を含めた日本女子最多の通算メダル数を１０としていたが、自身の最終種目で世界記録を持つ１５００メートルでのメダルには届かなかった。２０２２年北京五輪４位の佐藤綾乃