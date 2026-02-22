モデル、タレント、麻雀プロなどマルチに活躍する“役満ボディー”こと岡田紗佳が22日までにインスタグラムを更新。32歳誕生日を迎えたことを報告した。岡田は「32歳になりました！皆様の応援のおかげで私がいます、本当にありがとう！」と書き出した。そして「最近麻雀は調子が上がらないのですが、待っててください！いつか必ずみなさんを笑顔にします。やる気に満ち溢れています。やるぞー！！！！おー！！」と意気込んだ。この