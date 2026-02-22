KADOKAWAは、2026年2月20日(金)に『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』(著者：ケン)を発売した。本書は現職ケアマネがつづる、ぶっ飛んでいるのに温かい、介護現場のコミックエッセイ。お世話する側・される側、いい人も変な人もごっちゃ混ぜで……もう毎日がお祭り騒ぎ!!○『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』おすすめポイント●