2026年2月18日、コミチが提供するWebマンガ雑誌運営のプラットフォーム「コミチ＋(コミチプラス)」を利用する雑誌の累計会員読者数が300万人を突破したことが発表された。「コミチ＋」は、システム提供(SaaS)に留まらず、マンガ雑誌の運営・成長に必要な業務プロセスをワンストップで支援するBPaaS(Business Process as a Service)として、多くの出版社に導入されている。昨今、紙のマンガ雑誌の部数減が取沙汰される一方、新たな