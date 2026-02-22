１４年前のフジ月９ヒロインが４２歳の誕生日を迎え、最新ショットを披露した。女優・香里奈が２１日に自身のインスタグラムを更新。「ＴｈａｎｋｙｏｕｆｏｒｙｏｕｒＢ．Ｄｍｅｓｓａｇｅｓ」とつづり、「＃２０２６０２２１＃感謝＃香里奈＃ｋａｒｉｎａ」とハッシュタグを添えて、グレーのトレーナー姿を披露した。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「相変わらずの美しさ」「変