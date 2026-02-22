30年間続いた「正統カリフ時代」の業績は？ 勢力の拡大や『クルアーン』の成立など 632年、ムハンマドの没後、イスラム共同体の指導者として、預言者の代理人（カリフ）が定められることになります。しかし、正当な手続きを経て就任したカリフは4代にすぎず、その30年弱を「正統カリフ時代」と呼んでいます。 アブー・バクルの在位期間は2年間でしたが、彼はこの間、ムハンマドの没後、離反したアラビア半島の諸部