昔の人はどうやって長さを測った？手のひらでつくれるピタゴラスの定理 手のひらの直角三角形が文化をつくった 直角は建築の基礎となるものです。直角が定まらなければ、襖はきちんと閉まりません。壁につけた棚は傾き、丸いものを床に置けば動き出してしまうでしょう。 手のひらで直角を知る方法があります。人差し指と親指を目いっぱい開くと、図のように親指が約３寸（９センチ）、人差し指は約４寸（12センチ）、もう一辺が