22日(日)は天気が下り坂に向かい、夜は広い範囲で雨が降りそうです。雷を伴う所もあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨にご注意ください。23日(月・祝)は、北部で寒さが戻りそうです。黄砂が飛んでくる可能性もあるため、体調管理に注意が必要です。22日(日)今夜は広く雨が降る落雷や突風に注意今日22日は、西から寒冷前線が近づくため、近畿地方では天気が下り坂でしょう。午後は雲が広がりやすくなり、にわ