「侍ジャパン強化合宿」（２２日、宮崎）米大リーグ・ロッキーズの菅野智之投手（３６）がチームに合流した。侍ジャパンの練習着を着て、予定より早いバスでさっそうと登場。最後に降りて姿を現した。メジャー組では一番乗りとなる。菅野は米国で１６日（日本時間１７日）に初の実戦形式に臨み、打者６人に安打性の当たりを許さず最速は９１マイル（約１４６キロ）を記録した。３月８日のオーストラリア戦での先発が見込まれ