◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年2月21日アリゾナ州テンピ）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地でのエンゼルス戦に「6番・二塁」で先発出場。今春初実戦で3打数2安打3打点と好調ぶりを見せた。初回2死満塁の好機で相手先発・ソリアーノの内寄り直球を捉え、左前に運ぶと2者生還。先制点を奪った。2回1死一、三塁の第2打席も相手左