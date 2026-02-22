「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、女子で８位入賞したイ・ヘイン（２０）＝韓国＝は黒→白の衣装変化もある演技で観客を魅了した。Ｋ−ＰＯＰの音楽にのり、最初はセンスを手に、黒の伝統的な衣装姿で優雅に舞うと、中盤から脱ぎ捨てて白のセパレートの衣装に変身。ダブルアクセルの３連発など軽やかな