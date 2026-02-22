22日午前3時5分ごろ、千葉県睦沢町岩井の木造2階建ての建物が燃えていると住人の男性から119番があった。県警や消防によると、この家に住む6人のうち、小学生の女児2人と60代女性と連絡が取れていない。ほかに男女2人が救助されたが、病院搬送時には意識があった。茂原署が出火原因などを調べる。現場はJR外房線東浪見駅から西に約3.5キロの畑や住宅が点在する地域。