恋愛は感情が動くものですが、その振れ幅によって関係の居心地は変わるもの。実際、感情の起伏が激しい女性と情緒が安定している女性とでは、男性が感じる安心感に大きな差が生まれます。感情の振れ幅が大きいと、男性は常に緊張する嬉しい日はとても優しく、機嫌が悪い日は空気が重い。その落差が大きいと、男性は無意識に「今日は大丈夫だろうか」と様子見するようになります。刺激はあっても心が休まりません。そして恋愛では、