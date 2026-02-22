【女子旅プレス＝2026/02/22】ヒルトン名古屋では、ストロベリースイーツビュッフェ第2弾「Strawberry Nostalgia（ストロベリー・ノスタルジア）」を、2026年3月12日（木）〜5月10日（日）の期間、木〜日・祝日限定で開催。「Journey to Nostalgia」をテーマに、懐かしさと新しさが共存する全16種類のスイーツがビュッフェ台を彩る。【写真】名古屋「ヒサヤオオドオリパーク」テレビ塔望む新たな公園一体型施設◆懐かしくて新しい