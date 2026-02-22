学習塾「武田塾」を全国展開する株式会社A.verはこのほど、受験時に志望校を下げた経験がある私立大学生103人を対象に、大学受験における志望校変更に関する意識調査を実施、結果を公表した。 【写真】自分で選んだ道が一番!志望校変更でも後悔しなかった理由 志望校を下げた時期を尋ねたところ、「高3の夏休み後(9月)」が25.2％で最も多く、「共通テスト後(1月中旬以降)」が20.4％で続いた。 判断時期については、「ちょ