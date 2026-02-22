福島の岡田優希「雪によってホームグラウンドが使えないことはストレス」J3福島ユナイテッドFCは2月21日、アウェーで行われた明治安田J2・J3百年構想リーグ第3節でRB大宮アルディージャと対戦し、0-6で敗れた。この日先発したMF岡田優希は果敢に相手ゴールに迫るも、得点できなかった。今季加入の期待のアタッカーは、大敗を受け止めて前を向いた。格上J2勢との敵地3連戦を終えた福島は、3試合計13失点と苦境に立たされている