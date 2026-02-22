2月22日は「猫の日」です。猫を飼い始めた人の中には、避妊・去勢手術の必要性を感じつつも、決断できずに迷っている人もいると思います。ネット上では「元気な体にメスを入れるのはかわいそう」という切実な声も上がっています。しかし、そもそもなぜ、猫の避妊・去勢手術は重要視されているのでしょうか。獣医師の椿直哉さんに聞きました。【要注意】意外すぎる「果物」も絶対ダメ！これが「猫が食べたら危険なもの」です「