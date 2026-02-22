ドジャースは21日（日本時間22日）、パイレーツのジャック・スウィンスキー外野手（27）をウエーバーで獲得したと発表した。道外野手の獲得の狙いを米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説した。40人枠を空けるために、キケ・ヘルナンデスが60日間の負傷者リスト（IL）に移された。ヘルナンデスは11月に左腕の筋断裂を修復する手術を受けており、少なくとも2026年シーズン最初の数カ月を欠場することはすでに分かって