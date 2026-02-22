エキシビションで演技するペアの三浦璃来（左）、木原龍一組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケートの上位選手らによるエキシビションが21日、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、日本勢はペア「金」の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）や今季限りで引退する女子「銀」の坂本花織（シスメックス）ら個人種目のメダリストが出演して華麗な滑りで盛り上げた。愛称「りくりゅう」の2人は大逆転劇を演じたフ