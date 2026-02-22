【ウォルフスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで21日、ウォルフスブルクの塩貝健人はホームのアウクスブルク戦で後半20分から出場し、1―1の同26分に加入後初ゴールを挙げた。試合は2―3で競り負けた。伊藤洋輝のバイエルン・ミュンヘンはホームで堂安律のアイントラハト・フランクフルトを3―2で下した。伊藤は後半5分から出場し、堂安は先発して後半15分に退いた。