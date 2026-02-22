絶対王者の身に何が起きていたのか――。将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第2局が2月21日、石川県金沢市の「北國新聞会館」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が挑戦者の増田康宏八段（28）に114手で勝利。シリーズ成績を1勝1敗の五分に戻したが、対局前に見せた“異変”が話題となった。【映像】駒箱を手にするまでの空白の“1分”（ノーカット）午前8時45分の入室時。温度計付きの時計