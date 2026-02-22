専用道は「億単位で1分短縮」コスパ悪し？2026年2月17日に開催された「第2回 美祢線沿線地域公共交通協議会」にて、JR美祢線のBRT（バス高速輸送システム）化に向けた具体的な整備方針が議論されました。このなかで、線路跡地などを活用した「バス専用道」の整備について、費用対効果が低いとの見通しが示されています。【鉄路放棄か？】これが美祢線「BRT転換案」です（画像で見る）山口県の厚狭−長門市間をつなぎ、瀬戸内海