２０人が犠牲となった「豊浜トンネル崩落事故」から３０年が経ちました。この長い時間を経ても忘れられない悲しみを抱いているのが遺族です。いまの遺族の思い、そして変わらぬ願いを取材しました。 犠牲者の同級生「あっという間」数万トンの岩盤がトンネル押しつぶす あの日から３０年が経った２月１０日。北海道古平町にある慰霊碑には、犠牲者の同級生だったという男性が献花に訪れました。（犠牲者の同級生）「あっという