老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳、パート年収100万円ほどの方が、3年間厚生年金保険に入ると、将来もらえる年金額はどのくらい増えるのかについてです。Q：60歳でパート年収が100万円ほど。